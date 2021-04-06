Комітети Української асоціації футболу визначились із офіційними особами, які працюватимуть на поєдинках 21-го туру чемпіонату України сезону 2020/21.

Прийдешній тур УПЛ триватиме лише два дні – 10 та 11 квітня. VAR використовуватимуть одразу на чотирьох матчах, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Динамо – СК Дніпро-1: поєдинок 21-го туру УПЛ відбудеться у Дніпрі – відома причина

10 квітня

14:00 – Маріуполь – Шахтар, арбітр – Анатолій Абдула;

17:00 – Динамо – СК Дніпро-1, арбітр – Ігор Пасхал, арбітр VAR – Андрій Коваленко;

19:30 – Десна – Олександрія, арбітр – Денис Шурман, арбітр VAR – Сергій Бойко;

11 квітня

14:00 – Зоря – Інгулець, арбітр – Дмитро Кривушкін, арбітр VAR – Віталій Романов;

14:00 – Ворскла – Львів, арбітр – Микола Балакін;

17:00 – Рух – Минай, арбітр – Катерина Монзуль, арбітр VAR – Віктор Копієвський;

19:30 – Олімпік – Колос, арбітр – Олександр Дердо.

Зауважимо, після 20-ти турів у Прем'єр-лізі лідирує Динамо, яке випереджає Шахтар на 7 залікових балів. На останній сходинці розташувався Рух.

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