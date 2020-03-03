Динамо и СК Днепр-1 нужно хотя бы 15 млн евро, чтобы отбить трансфер Супряги, – ТаТоТаке

Ведущие программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский и Сергей Болотников поделились некоторыми подробностями договоренностей между Динамо и СК Днепр-1 по нападающему Владиславу Супряге.

"Ничего там не завершено, это никакой не трансфер, а какая-то фикция, и СК Днепр-1 решает, играть или не играть Супряге за Динамо.

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По нашей информации, уже в прошлом году после чемпионата мира U-20 были претенденты, которые готовы были заплатить Динамо за Супрягу 5-6 млн евро. Но теперь мы все понимаем, почему такие деньги даже не рассматриваются Динамо и СК Днепр-1. Там нужно хотя бы 15, чтобы одна из сторон отбила этот трансфер", – заявил Спиваковский в эфире программы ТаТоТаке.

Напомним, Супряга перешел из СК Днепр-1 в Динамо летом 2018 года, однако не смог проявить себя в киевском клубе. Сезон 2019/20 он проводит в аренде за днепрян.

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