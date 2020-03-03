toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ВОРСКЛА - ШАХТЕР

Динамо и СК Днепр-1 нужно хотя бы 15 млн евро, чтобы отбить трансфер Супряги, – ТаТоТаке

06:30 88 Читати українською
Динамо и СК Днепр-1 нужно хотя бы 15 млн евро, чтобы отбить трансфер Супряги, – ТаТоТаке
Владислав Супряга/ Сайт Динамо

Ведущие программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский и Сергей Болотников поделились некоторыми подробностями договоренностей между Динамо и СК Днепр-1 по нападающему Владиславу Супряге.

"Ничего там не завершено, это никакой не трансфер, а какая-то фикция, и СК Днепр-1 решает, играть или не играть Супряге за Динамо.

"Супряга – возрождение" или "Хорошего вечера, Игорь Цыганык": реакция соцсетей на фиаско Динамо с СК Днепр-1

По нашей информации, уже в прошлом году после чемпионата мира U-20 были претенденты, которые готовы были заплатить Динамо за Супрягу 5-6 млн евро. Но теперь мы все понимаем, почему такие деньги даже не рассматриваются Динамо и СК Днепр-1. Там нужно хотя бы 15, чтобы одна из сторон отбила этот трансфер", – заявил Спиваковский в эфире программы ТаТоТаке.

Напомним, Супряга перешел из СК Днепр-1 в Динамо летом 2018 года, однако не смог проявить себя в киевском клубе. Сезон 2019/20 он проводит в аренде за днепрян.

"У Динамо залишився тільки один гравець, який б’ється за емблему": Артем Федецький – про спільну біду наших грандів

blog_ava
Клопп нашел плюсы в прерванной беспроигрышной серии Ливерпуля
06:00
49
Теги
Динамо Киев Динамо Киев СК Днепр-1 СК Днепр-1 Трансферы Динамо Киев Владислав Супряга Владислав Супряга
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
20
мин
Динамо Киев
19:30
Колос
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук