Динамо і СК Дніпро-1 потрібно хоча б 15 млн євро, щоб відбити трансфер Супряги, – ТаТоТаке

Ведучі програми ТаТоТаке Михайло Співаковський та Сергій Болотніков поділилися деякими подробицями домовленостей між Динамо та СК Дніпро-1 щодо нападника Владислава Супряги.

"Нічого там не завершено, це ніякий не трансфер, а якась фікція, і СК Дніпро-1 вирішує, грати чи не грати Супрязі за Динамо.

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За нашою інформацією, вже минулого року після чемпіонату світу U-20 були претенденти, які готові були заплатити Динамо за Супрягу 5-6 млн євро. Але тепер ми всі розуміємо, чому такі гроші навіть не розглядаються Динамо та СК Дніпро-1. Там потрібно хоча б 15, щоб одна зі сторін відбила цей трансфер", – заявив Співаковський у ефірі програми ТаТоТаке.

Нагадаємо, Супряга перейшов з СК Дніпро-1 до Динамо влітку 2018 року, однак не зміг проявити себе у київському клубі. Сезон 2019/20 він проводить у оренді за дніпрян.

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