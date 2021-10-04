Бывший защитник "бело-синих" и сборной Украины Владислав Ващук разочарован игрой киевлян в матче против "горняков" и не видит в Динамо тех революционных реформ, которые приписывают Луческу.

"Думаю, счет 0:0 в этом матче получился закономерным. Жаль, что было мало голевых моментов. Если бы случился счёт 5:5, было бы интереснее и тоже закономерно. Сама игра не принесла такого удовольствия, как хотелось бы.

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Не считаю, что киевское Динамо играло в этом матче на ничью, которая их якобы устраивала, исходя из турнирной стратегии и отрыва в три очка. Такой клуб, как Динамо, априори всегда раньше играл в любом матче на победу. Другое дело, получалось ли. Вот и сейчас мы уже привыкли видеть, что Динамо борется само с собой.

На мой взгляд, Динамо и Шахтёру просто уже скучно играть друг против друга в чемпионате, плюс недавно был матч на Суперкубок. Кто-то был чемпионом, кто-то выигрывал Кубок и так по кругу. Мне кажется, пока в чемпионате не появятся у киевлян и горняков достойные конкуренты, такие матчи между лидерами мы будем видеть и дальше. Нужно, чтобы было 5-6 команд, которые будут биться с грандами и вести борьбу за второе место. Тогда мы увидим, что наш футбол развивается.

Для чемпионата Украины это был неплохой матч, с напряжением, самоотдачей. Но выходим на европейскую арену, и там говорим, что плохой жребий или ещё что-то. Раньше соперники боялись попасть в одну группу Лиги чемпионов с Динамо, а сейчас хотят, чтобы досталась наша команда. Мне не нравится футбол, в который играют киевляне. Вот говорят, пришел Луческу и всё перевернул. Ничего подобного. Просто улучшил дисциплину, как в быту, так и на футбольном поле", – сказал Ващук в комментарии Meta Ratings.

Напомним, после 10-ти туров Динамо лидирует в турнирной таблице УПЛ. Шахтер идет вторым, отставая на 3 пункта.

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