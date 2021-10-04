Колишній захисник "біло-синіх" та збірної України Владислав Ващук розчарований грою киян у матчі про "гірників" і не бачить в Динамо тих революційних реформ, які приписують Луческу.

"Думаю, рахунок 0:0 у цьому матчі вийшов закономірним. Шкода, що було мало гольових моментів. Якби трапився рахунок 5:5, було б цікавіше і теж закономірно. Сама гра не принесла такого задоволення, як хотілося б.

Вацко: Шкуріну і Супрязі потрібно серйозно задуматися над своїм майбутнім в Динамо

Не вважаю, що київське Динамо грало у цьому матчі на нічию, яка їх нібито влаштовувала, виходячи з турнірної стратегії і відриву у три очки. Такий клуб, як Динамо, апріорі завжди раніше грав в будь-якому матчі на перемогу. Інша справа, чи виходило. Ось і зараз ми вже звикли бачити, що Динамо бореться саме з собою.

На мій погляд, Динамо і Шахтарю просто вже нудно грати один проти одного в чемпіонаті, плюс нещодавно був матч на Суперкубок. Хтось був чемпіоном, хтось вигравав Кубок і так по колу. Мені здається, поки в чемпіонаті не з'являться у киян і "гірників" гідні конкуренти, такі матчі між лідерами ми будемо бачити і далі. Потрібно, щоб було 5-6 команд, які будуть боротися з грандами і вести боротьбу за друге місце. Тоді ми побачимо, що наш футбол розвивається.

Для чемпіонату України це був непоганий матч, з напругою, самовіддачею. Але виходимо на європейську арену, і там говоримо, що поганий жереб або ще щось. Раніше суперники боялися потрапити в одну групу Ліги чемпіонів з Динамо, а зараз хочуть, щоб дісталася наша команда. Мені не подобається футбол, в який грають кияни. Ось кажуть, прийшов Луческу і все перевернув. Нічого подібного. Просто покращив дисципліну, як в побуті, так і на футбольному полі", – сказав Ващук у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, після 10-ти турів Динамо лідирує у турнірній таблиці УПЛ. Шахтар йде другим, відстаючи на 3 пункти.

Динамо – Шахтар: Луческу знову пише сценарій – пастки киян, сувора реальність Де Дзербі у дербі за лідерство