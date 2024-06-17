"Это был гол всей моей карьеры. Эта футболка означает для меня все. Забить в финальной части Евро и выиграть так, как мы это сделали, это просто невероятно.

Румыния – Украина – 3:0 – видео голов и обзор матча

Поддержка была уникальной, мы никогда не чувствовали ничего подобного раньше. У моих братьев и сестер, моего отца и жены были слезы на глазах. Я хотел бы поблагодарить их всех и надеюсь, что мы сделали их очень счастливыми сегодня. Мы должны поблагодарить всех, и я надеюсь, что они будут праздновать. То, что мы сделали сегодня, было просто сенсационным.

Я знаю себя и знаю своих товарищей по команде, поэтому знаю, что мы не будем праздновать после этой победы. Сейчас мы сконцентрируемся только на Бельгии", – приводит слова Станчу официальный сайт УЕФА.

Напомним, Румыния разбила Украину в первом матче на Евро-2024 со счетом 3:0. Голами отмечались Станчу, Разван Марин и Дрегуш.

Евро-2024: Румыния разнесла Украину – тотальное фиаско, первое попадание на 76-й, катастрофа каждого и милостыня соперника