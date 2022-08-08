"Наскільки мені відомо, київське Динамо зараз дуже серйозно тримає на радарі опорного півзахисника.

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За нього вони конкурують із Шахтарем. Ім'я та прізвище цього футболіста – Єгор Назарина із луганської Зорі", – сказав Вацко у програмі "Вацко Live".

Нагадаємо, Назарина – вихованець Дніпра, де й розпочав професіональну кар'єру у 2014 році. З 2018 по 2020 роки виступав за бельгійський Антверпен (один сезон провів в оренді в Карпатах). У 2020-му приєднався до Зорі. З луганцями його контракт чинний до 30 червня 2023 року. Transfermarkt оцінює Єгора в 1 млн євро.

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