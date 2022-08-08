Динамо і Шахтар ведуть боротьбу за лідера Зорі
Журналіст Віктор Вацко поділився інсайдом щодо можливого новачка, за якого воюють українські гранди.
"Наскільки мені відомо, київське Динамо зараз дуже серйозно тримає на радарі опорного півзахисника.
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За нього вони конкурують із Шахтарем. Ім'я та прізвище цього футболіста – Єгор Назарина із луганської Зорі", – сказав Вацко у програмі "Вацко Live".
Нагадаємо, Назарина – вихованець Дніпра, де й розпочав професіональну кар'єру у 2014 році. З 2018 по 2020 роки виступав за бельгійський Антверпен (один сезон провів в оренді в Карпатах). У 2020-му приєднався до Зорі. З луганцями його контракт чинний до 30 червня 2023 року. Transfermarkt оцінює Єгора в 1 млн євро.
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