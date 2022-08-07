"В тренировочном процессе ван Леувена виден европейский подход. Я думаю, что за нашей игрой уже было видно, что команда играет в другой футбол. В сравнении с работой под руководством Скрипника, у нас сейчас другая модель футбола. Другой подход, другая тактика.

Заря уверенно победила Университатю в квалификации Лиги конференций – луганчане провели первый за 9 месяцев матч

Мы еще привыкаем к новому тренеру и надеюсь, что будем только прогрессировать. Меняется тактика, а с ней все процессы на футбольном поле. Мы привыкаем к этому", – поделился Назарина в эфире ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

Добавим, что Заря уже успела получить первую официальную победу под руководством ван Леувена в Лиге конференций, минимально обыграв Университету. Ответный матч состоится 11 августа, начало в 20:30.

"Чемпіони великого кохання", паралелі з Дніпром, низка збірників і тренер-ноунейм – з ким зіграє Зоря у Лізі конференцій