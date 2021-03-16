УЕФА назначил бригады арбитров на ответные матчи украинских команд во втором по силе евротурнире.

Выездной поединок киевлян с Вильярреалом будет обслуживать 36-летний швед Андреас Экберг, сообщает официальный сайт УЕФА. Ассистенты на линиях – Мехмет Кулум и Штефан Халльберг, четвертый арбитр – Мохаммед аль-Хаким. За VAR будет отвечать Камфус Йохем (Нидерланды).

Шахтер – Рома: прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы

Интересно, что в этом сезоне Андреас уже обслуживал матч с участием Динамо – на групповом этапе Лиги чемпионов дома против венгерского Ференцвароша (1:0) Также швед зафиксировал победу "бело-синих" в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2017/18 над швейцарским Янг Бойзом (3:1).

Главным арбитром матча между Шахтером и Ромой будет испанец Антонио Матеу Лаос. Его ассистентами станут исключительно соотечественники: ассистенты на линиях – Пау Себриан Дэвис и Роберто дель Паломар, четвертый арбитр – Хавьер Эстрада Фернандес. Видеоповторы будет контролировать Алехандро Эрнандес.

44-летний Лаос ранее трижды пересекался с "горняками": против Андерлехта в 2016 году (1:0), против Айнтрахта в феврале этого же года (1:4) и в октябре 2019-го против загребского Динамо (2:2)

Напомним, украинские команды сыграют матчи 1/8 финала Лиги Европы уже в ближайший четверг, 18 марта. Шахтер стартует в 19:55, а Динамо – в 22:00.

Луческу ще спроможний на сюрпризи: гра проти Зорі – сигнал тривоги для Вільяреала