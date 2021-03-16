Шахтер встречается с Ромой 18 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Какой прогноз на игру и кому отдают предпочтение букмекеры, читайте на "Футбол 24".

Паулу Фонсека возвращается в Украину на второй этап дуэли против своей бывшей команды, которой для выхода в 1/4 финала Лиги Европы нужно сотворить чудо. Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Рома на "Футбол 24" стартует 18 марта в 19:55 по Киеву. Это восьмой поединок в истории противостояний между командами. Интересно, что в предыдущих семи еще не было зафиксировано ни одной ничьи – 3 победы у Ромы и 4 в активе "горняков".

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Шахтер – Рома: прогноз букмекеров на матч 1/8 финала Лиги Европы

Специалисты William Hill отдают небольшое преимущество Роме, даже несмотря на домашний поединок для "горняков". Коэффициент на победу итальянцев составляет 2.37, тогда как потенциальный триумф Шахтера оценивается в 2.80. На ничью ставят 3.50 – наименее вероятный итог дуэли на НСК Олимпийский. Выход "оранжево-черных" в 1/4 финала станет подвигом – коэффициент 21.

BWin выставили похожи коэффициенты. Домашняя победа команды Луиша Каштру оценивается в 2.80, виктория "джалоросси" – 2.30. Коэффициент ничейного результата – 3.60. Можно рискнуть, поставив на минимум 2 забитых гола – такую ​​вероятность оценили в 1.75. Безоговорочным фаворитом на выход в следующую стадию тоже считают Рому – смешные 1.01. Шансы "горняков" оценивают только в 17.00.

Напомним, поединок в Италии завершился убедительной победой Ромы со счетом 3:0. За "джалоросси" забивали Лоренцо Пеллегрини, Стефан Эль-Шаарави и Джанлука Манчини. К слову, бывший лидер Шахтера Генрих Мхитарян не сыграет в Киеве из-за травмы, полученной в первом матче.

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