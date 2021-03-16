УЄФА призначив бригади арбітрів на матчі українських команд у другому за силою євротурнірі.

Виїздний поєдинок киян з Вільяреалом обслуговуватиме 36-річний швед Андреас Екберг, повідомляє офіційний сайт УЄФА. Асистенти на лініях – Мехмет Кулум і Штефан Халльберг, четвертий арбітр – Мохаммед аль-Хакім. За VAR відповідатиме Камфус Йохем (Нідерланди).

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Цікаво, що цього сезону Андреас вже обслуговував матч за участю Динамо – на груповому етапі Ліги чемпіонів вдома проти угорського Ференцвароша (1:0) Також швед зафіксував перемогу "біло-синіх" у першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів-2017/18 над швейцарським Янг Бойзом (3:1).

Головним арбітром матчу між Шахтарем і Ромою буде іспанець Антоніо Матеу Лаос. Його асистентами стануть виключно співвітчизники: асистенти на лініях – Пау Себріан Девіс і Роберто дель Паломар, четвертий арбітр – Хав'єр Естрада Фернандес. Відеоповтори контролюватиме Алехандро Ернандес.

44-річний Лаос раніше тричі пересікався з "гірниками": проти Андерлехта у 2016 році (1:0), проти Айнтрахта у лютому цього ж року (1:4) і в жовтні 2019-го проти загребського Динамо (2:2).

Нагадаємо, українські команди зіграють матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи вже у найближчий четвер, 18 березня. Шахтар стартує о 19:55, а Динамо – о 22:00.

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