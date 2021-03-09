УЄФА призначив бригади арбітрів на матчі українських команд у другому за силою євротурнірі.

Домашній поєдинок киян з Вільяреалом обслуговуватиме 36-річний англієць Майкл Олівер, повідомляє офіційний сайт УЄФА. Асистенти на лініях – Стюарт Берт і Саймон Беннетт, четвертий арбітр – Пітер Бенкс. За VAR відповідатиме Кріс Кавана.

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Цікаво, що динамівці вже двічі перетинались з Олівером. У поточному сезоні він судив поєдинок Ліги чемпіонів проти Барселони, де підопічні Мірчі Луческу поступились 1:2, а на груповому етапі Ліги Європи 2014/15 під наглядом британця кияни перемагали Стяуа (2:0).

Головним арбітром матчу між Ромою та Шахтарем буде португалець Артур Діаш. Його асистентами стануть Руй Тавареш і Паулу Соареш, четвертий арбітр – Тіагу Мартінш. Відеоповтори контролюватиме Жоау Піньєйру.

41-річний Діаш також має досвід роботи з "гірниками". У березні 2016 року він зафіксував перемогу Шахтаря над Андерлехтом (3:1) в 1/16 фіналу Ліги Європи, а у вересні 2019-го обслуговував домашню зустріч донеччан проти Манчестер Сіті (0:3) у групі Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, українські команди зіграють перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи вже у найближчий четвер, 11 березня. Динамо стартує о 19:55, а Шахтар – о 22:00.

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