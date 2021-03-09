"Бело-синие" продолжают подготовку к дуэли с "желтой субмариной" во втором по силе евротурнире.

Уже в ближайший четверг, 11 марта, Динамо в рамках 1/8 финала Лиги Европы будет принимать испанский Вильярреал.

Вильярреал провалил генеральную репетицию перед Динамо – Эмери не побеждает в Ла Лиге почти три месяца

Накануне матча, в среду, в конференц-зале тренировочной базы Динамо в Конча-Заспе в 16:30 состоится пресс-конференция главного тренера Динамо и игрока команды, сообщает официальный сайт Динамо. А в 17:00 начнется тренировка "бело-синих" (первые 15 минут будут открытыми для СМИ).

Напомним, пресс-конференция главного тренера Вильярреала Унаи Эмери и тренировка "желтой субмарины" в Киеве не предусмотрены. Испанцы будут придерживаться максимально закрытого режима: общение с прессой проведут на родине, а после матча сразу же вылетят домой.

Встреча в четверг начнется в 19:55. Ответный матч, который состоится 18 марта, стартует в 22:00.

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