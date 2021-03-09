Триразові півфіналісти турніру проти лідера чемпіонату України, який опинявся за крок до фіналу ЛЄ одного разу. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Вільяреал на "Футбол 24", стартує о 19:55. Зустріч старих знайомих. Уперше кияни зіграли з "Жовтою субмариною" ще в Кубку УЄФА. Тоді, в далекому 2005 році динамівці спочатку розійшлися миром 0:0, а в гостях поступилися 0:2, тож не змогли пробитися до 1/8 фіналу. Ті поєдинки має добре пам'ятати нинішній помічник Луческу Олег Гусєв, який провів на полі усі 180 хвилин.

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Київський клуб не може похвалитися успішними виступами проти представників іспанської Прімери. За 29 матчів лише 5 перемог та відразу 14 поразок. Актуальна безвиграшні серія Динамо проти піренейців дійшла до 16 ігор, з яких 9 програні. Те саме стосується і домашніх матчів, де не вдалося бити іспанські команди останні 8 разів. Остання перемога трапилася ще в минулому столітті зусиллями Шевченка і компанії у чвертьфіналі ЛЧ проти Реала.

Динамо – Вільяреал: прогноз букмекерів на матч

Фахівці відомої британської контори William Hill взагалі не сумніваються, хто пройде далі. На вихід іспанців у чвертьфінал коефіцієнт практично мінімальний (1,17). На проході команди Луческу можна заробити значно більше: в разі виграшу кожна поставлена гривня помножиться на 5. Трохи менш очевидним фаворитом букмекери вважають Вільяреал на виїзді (1,95 на перемогу). Нічию оцінюють у 3,4. У перемогу Динамо вірять найменше (4).

Який найбільш імовірний точний рахунок матчу Динамо – Вільяреал? Найменший коефіцієнт букмекери поставили на 1:1 (5,8), 0:1 (6,5) та 0:0 (8,5). Цікаво, що перемогу іспанських гостей 2:1 та 2:0 також оцінили у 8,5. Додамо, що великої кількості голів у київській зустрічі не прогнозують. Букмекери ставлять на 2 забиті м'ячі (коефіцієнт 1,7 на тотал менше 2,5).