Главная команда "желто-синих", которая сейчас в отпуске, планирует начать первый этап подготовки к новой кампании 14 июня, информирует пресс-служба клуба .

Металлист выступил с официальным заявлением по поводу нынешней роли Ярославского в функционировании клуба

Подопечных Кучера ждут товарищеские матчи, по состоянию на сегодняшний день уже есть предварительные договоренности о двух спаррингах. На 19 июня запланирована встреча со сборной Ирана U-19, а на 25 число – с Ботевом, бронзовым призером чемпионата Болгарии.

В настоящее время продолжаются переговоры о проведении ряда других контрольных матчей, о которых станет известно позже. Металлист через них будет готовиться к выступлениям в УПЛ.

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