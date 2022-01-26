Базель в поисках нападающего заинтересовался кандидатурами Супряги и Сикана, сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

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Отмечается, что нападающих оценивают примерно в одинаковую сумму, а речь идет о платной аренде с возможностью выкупа. Базель ведет переговоры с Динамо и Шахтером уже около месяца, однако договоренности достичь еще не удалось.

Супряга в текущем сезоне сыграл шесть матчей за Динамо и не забил ни одного мяча. Контракт Владислава с киевским клубом рассчитан до конца 2025 года. Сикан сыграл в 14-ти поединках за Шахтер, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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