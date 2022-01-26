Нападник Динамо Владислав Супряга та форвард Шахтаря Данило Сікан стали претендентами на перехід до швейцарського Базеля.

Базель продає Артура Кабрала Фіорентині й у пошуках нового нападника зацікавився кандидатурами Владислава Супряги та Данила Сікана, повідомляє журналіст Ігор Бурбас у своєму Telegram-каналі.

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Зазначається, що нападників оцінюють приблизно в однакову суму, йдеться про платну оренду з можливістю викупу. Базель веде переговори з Динамо та Шахтарем вже близько місяця, проте домовленості досягнути ще не вдалось.

Супряга у поточному сезоні зіграв шість матчів за Динамо і не забив жодного м'яча. Контракт Владислава з київським клубом розрахований до кінця 2025 року. Сікан зіграв у 14 поєдинках за Шахтар, в яких забив 2 голи та віддав 1 асист.

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