Динамо та Шахтар отримали пропозиції від європейського клубу щодо своїх форвардів
Нападник Динамо Владислав Супряга та форвард Шахтаря Данило Сікан стали претендентами на перехід до швейцарського Базеля.
Базель продає Артура Кабрала Фіорентині й у пошуках нового нападника зацікавився кандидатурами Владислава Супряги та Данила Сікана, повідомляє журналіст Ігор Бурбас у своєму Telegram-каналі.
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Зазначається, що нападників оцінюють приблизно в однакову суму, йдеться про платну оренду з можливістю викупу. Базель веде переговори з Динамо та Шахтарем вже близько місяця, проте домовленості досягнути ще не вдалось.
Супряга у поточному сезоні зіграв шість матчів за Динамо і не забив жодного м'яча. Контракт Владислава з київським клубом розрахований до кінця 2025 року. Сікан зіграв у 14 поєдинках за Шахтар, в яких забив 2 голи та віддав 1 асист.
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