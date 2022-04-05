"Нельзя исключать такой вариант, что Шахтер и Динамо расформируют. Может случиться все, что угодно. Но все же не думаю, что клубы полностью могут прекратить существование. Возможно, уменьшится бюджет, уменьшится уровень команды, будут играть молодыми игроками.

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Насколько я знаю, Шахтер сейчас отпускает бразильцев, но оставляет молодых украинцев. Значит, следует выполнять те условия, которые прописаны в контракте. Шахтер держит в уме молодую команду, которую нужно наигрывать на перспективу, чтобы со временем уменьшить бюджет. Так же уменьшится бюджет и у Динамо.

Что делать с футболистами, получающими большую зарплату? Придется продавать или отпускать. Клубы не могут исчезнуть просто так. У них нет долгов. Они могут быть проданы, кому-либо переданы или функционировать с меньшим бюджетом. По моей информации, в УПЛ сейчас нет клубов, которые официально заявили, что прекращают деятельность. Все ждут и ищут возможности для дальнейшего существования", – цитирует Цыганыка Fanday.

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