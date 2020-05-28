Динамо та Шахтар ділитимуть НСК Олімпійський, – журналіст

Вочевидь, донецький Шахтар решту домашніх матчів у поточному розіграші УПЛ гратиме на найбільшому стадіоні України.

Шахтар, який у першій частині сезону 2019/20 приймав своїх опонентів на харківському ОСК Металіст, вирішив дограти сезон у Києві. Динамо, яке грало на Олімпійському, залишає цю арену основною, а деякі поєдинки проводитиме на стадіоні імені Валерія Лобановського.

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Таким чином, гранди українського футболу ділитимуть НСК Олімпійський до кінця сезону. Матчі Шахтаря та Динамо розводитимуть по днях. Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас у Twitter.

Зауважимо, "гірники" приймуть команду Михайличенка в рамках 24 туру УПЛ вже 31 травня. Матч Шахтар – Динамо розпочнеться о 17:00 на НСК Олімпійський. Наразі донеччани впевнено лідирують в УПЛ, випереджаючи киян на 13 очок.

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