Шахтер подтвердил намерение перебраться на НСК Олимпийский до конца сезона в УПЛ

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин подтвердил, что НСК Олимпийский может стать домашней ареной "горняков" после рестарта УПЛ.

"Когда начинали тренировочный процесс, то готовились возобновить сезон в конце мая. Сейчас все процессы ориентированы именно на это. Это касается именно нашего клуба. Когда была конференция участников УПЛ, все согласились начать играть именно в конце мая. Поэтому, думаю, все технические вопросы должны уже быть решены.

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С Динамо мы будем играть на Олимпийском. Сейчас мы заключаем договор с НСК. Думаю, все будет нормально. С киевлянами сыграем там, потому что обоим клубам нет смысла ехать в Харьков, играть при пустых трибунах, а потом снова всем возвращаться.

Очень много рисков по транспортировке команды и проживания в целом. Мы решили минимизировать этот вопрос и играть в Киеве. Мы хотим все наши домашние матчи до конца этого сезона играть на Олимпийском", – сказал Палкин в эфире Футбол NEWS.

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