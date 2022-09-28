Роберто Моралес в эфире ТаТоТаке поделился деталями относительно зарплаты и контракта украинца в арабском клубе, которые не позволяют сейчас специалисту пойти ни в Динамо, ни в сборную Украины.

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"У него соглашение к лету следующего года. Ребров там получает три миллиона евро плюс бонусы. Контракт рассчитан под Лигу чемпионов АФК. Если он проходит групповой турнир и выходит в плей-офф, то этот контракт продлевается, поскольку плей-офф начинается с лета. Там крутое предложение, там он долгое время работает, там деньги", – заявил Моралес.

Михаил Смоловой добавил, что Динамо обдумывает вариант с возвращением Реброва на место Мирчи Луческу: "У Динамо есть желание и концептуальная договоренность относительно будущего гипотетического сотрудничества, она достигнута. Такой войны, как у Павелко с Шевченко, нет. Там не прочь продолжить сотрудничество".

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