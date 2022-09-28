Роберто Моралес в етері ТаТоТаке поділився деталями щодо зарплатні та контракту українця в арабському клубі, які не дозволяють фахівцеві зараз піти ні в Динамо, ні в збірну України.

Ребров: Російські санкції – честь для будь-якого українця

"У нього угода до літа наступного року. Ребров там отримує три мільйони євро плюс бонуси. Контракт розрахований під Лігу чемпіонів АФК. Якщо він проходить груповий турнір і виходить у плей-офф, то цей контракт продовжують, оскільки плей-офф починається з літа. Там крута пропозиція, там він довгий час працює, там гроші", – заявив Моралес.

Михайло Смоловий додав, що Динамо обдумує варіант з поверненням Реброва на місце Мірчі Луческу: "У Динамо є бажання і концептуальна домовленість щодо майбутньої гіпотетичної співпраці, її досягнуто. Такої війни, як у Павелка з Шевченком, немає. Там не проти продовжити співпрацю".

"Петраков закінчився": тренеру згадали все – Ярмоленко здав, Маліновський як початок кінця, заклики до Реброва