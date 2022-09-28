Експерти не полізли за словом до кишені, обговорюючи завершальний матч Ліги націй Україна – Шотландія (0:0).

У Кракові нас влаштовувала тільки перемога. Але змарновані Ярмоленком та Довбиком супершанси – і до побачення, мріє про елітний дивізіон Ліги націй...

Сухий залишок такий: у 2022-му збірна України програла путівку на Кубок світу, а також не зуміла повернутися до когорти найсильніших збірних континенту, що кардинально погіршить її становище при жеребкуванні відбору Євро-2024, яке відбудеться вже невдовзі.

До головного тренера накопичилося багато запитань і претензій.

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Блогер Футбол 24 Сергій Тищенко невблаганний: "Такий Петрабол нам не потрібен!" А ще критикує Ярмоленка, який – і це факт – різко та помітно здав.

Леон Вургафт, оглядач із Хайфи, не розуміє деяких тренерських рішень.

У словах Романа Бебеха відчувається іронія, чи це тільки здається на перший погляд?

Сергій Коваль зі штабу рівненського Вереса підсумовує, якою йому запам'ятається збірна України під керівництвом Петракова.

Оглядач Трибуни Олександр Сажко дивиться на ситуацію глобально. А ще вказує на оригінальну поведінку деморалізованого наставника після матчу.

Львівський спортивний журналіст Святослав Драбчук очікує на гостя з Близького Сходу.

А журналіст каналу 24 Орест Патер мріє про повернення головної команди на українські стадіони.

Глибоко і боляче копає Микола Несенюк, голова одного з департаментів київського Динамо.

Натомість Артем Франков не поспішає прощатися з чинним головним тренером.

Данило Вереітін (Рахунок на табло) – один із небагатьох, хто подякував Олександру Васильовичу за роботу. Натомість покритикував деяких збірників.

Україна не змогла піднятись у еліту Ліги націй, розписавши нічию з Шотландією у вирішальному матчі