Кроме того, 43-летний украинец поддержал главного тренера сборной Александра Петракова, которого террористы хотели дисквалифицировать за якобы нарушение норм УЕФА. Откровенный ответ смотрите в очередном видео Футбол 24.

Напомним, российские команды были исключены из всех соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА после полномасштабного вторжения в Украину. В остальных видах спорта приспешников террористов в основном тоже дисквалифицируют, хотя, к сожалению, есть и позорные исключения.