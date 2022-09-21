Ребров: Российские санкции – честь для любого украинца
16:11 - Читати українською
Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров отметил важность отстранения российских спортсменов, пока страной руководит террорист Путин.
Кроме того, 43-летний украинец поддержал главного тренера сборной Александра Петракова, которого террористы хотели дисквалифицировать за якобы нарушение норм УЕФА. Откровенный ответ смотрите в очередном видео Футбол 24.
Напомним, российские команды были исключены из всех соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА после полномасштабного вторжения в Украину. В остальных видах спорта приспешников террористов в основном тоже дисквалифицируют, хотя, к сожалению, есть и позорные исключения.
Ребров в гостях Футбол 24 / канала 24: откровенное интервью тренера в прямом эфире
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