Динамо хотело подписать известного форварда, который погиб в ужасной авиакатастрофе, – СМИ

Ведущий шоу "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал, что к лагерю "бело-синих" в свое время мог присоединиться аргентинский нападающий Эмилиано Сала.

"В шорт-листе Динамо на позицию нападающего, куда в итоге купили Соля, был Эмилиано Сала. Тот самый, который трагически погиб в авиакатастрофе.

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Когда он играл за Нант, у него была очень приличная статистика. И перед трансфером в Кардифф он вполне мог оказаться в Динамо", – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, 28-летний Сала перешел в Кардифф Сити из Нанта во время зимнего трансферного окна 2019 года, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолете в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно исчезло с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолет и тело, которое, как выяснилось позже, принадлежало Сале.

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