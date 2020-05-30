Калитвинцев: Просто тренировать Динамо я не пойду

Экс-тренер сборной Украины Юрий Калитвинцев поделился своими тренерскими амбициями.

"В куларах я уже несколько лет регулярный претендент на пост главного тренера киевского Динамо. В конце концов, кулуарные разговоры – это право что-то писать. Иногда бывает, что в каком-то клубе нет тренера, и пишут, что его может возглавить Юрий Калитвинцев. Но потом смотришь, а там уже появился тренер. И тогда я задаю себе вопрос с претензией на юмор: "Что, мной пугают?". Но мной пугать не стоит, я не тот тренер, с помощью которого это нужно делать.

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Когда работал в национальной сборной, всегда в нее "сватали" Марчелло Липпи. Как только начинался сбор, сразу появлялась информация о Липпи. Что же касается приглашения в Динамо, то скажу так: я мог сидеть в Динамо-2 долго или быть помощником главного тренера команды, ожидая, пока сам займу эту должность. Но я выбрал другой путь, который позволил бы сделать так, что если бы меня пригласили в клуб уровня Динамо, то я был бы готов к этому.

У меня абсолютно нет желания тренировать киевское Динамо. Зато у меня есть желание чего-то достичь с этим клубом. Многие тренеры говорят, что с удовольствием бы там поработали. А для чего? Для трудовой книжки, своего резюме и слов "Я тренировал киевское Динамо. У меня было огромное желание, которое сбылось"? Их право так говорить. Если поступит предложение от Динамо, когда у команды не будет наставника на тренерской скамье, то подумаю, смогу ли я достичь с командой каких-то успехов. Но просто тренировать я не пойду", – сказал Калитвинцев в программе Вацко Light.

Напомним, Юрий начал тренерскую деятельность в Закарпатье в 2001 году. Впоследствии работал со сборной Украины U-19, с которой стал победителем чемпионата Европы. Был ассистентом Мирона Маркевича в главной сборной и исполняющим обязанности наставника "сине-желтых". На клубном уровне успел потренировать Динамо-2 и российские Волгу и московское Динамо.

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