Динамо хотіло підписати відомого форварда, який загинув у жахливій авіакатастрофі, – ЗМІ

Ведучий шоу "ТаТоТаке" Михайло Співаковський розповів, що до табору "біло-синіх" свого часу міг приєднатись аргентинський нападник Еміліано Сала.

"У шорт-листі Динамо на позицію нападника, куди в підсумку купили Соля, був Еміліано Сала. Той самий, який трагічно загинув в авіакатастрофі.

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Коли він грав за Нант, у нього була дуже пристойна статистика. І перед трансфером в Кардіфф він цілком міг опинитися в Динамо", – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, 28-річний Сала перейшов у Кардіфф Сіті з Нанта під час зимового трансферного вікна 2019 року, ставши найдорожчим футболістом в історії британського клубу. Увечері 21 січня форвард вилетів на приватному літаку в Уельс, але за годину до запланованого прибуття повітряне судно зникло з радарів. Пізніше пошукова група виявила на дні Ла-Маншу літак і тіло, яке, як з'ясувалося пізніше, належало Салі.

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