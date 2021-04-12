Динамо хоче повернути Ярмоленка – кияни вже розпочали переговори з Вест Хемом, – ЗМІ
Динамо може підірвати літній трансферний ринок вибуховим поверненням.
Київський клуб хоче повернути вінгера Вест Хема Андрія Ярмоленка, повідомив інсайдер Педру Алмейда. Цю інформацію відразу підхопив паблік West Ham News, який має 60 тисяч підписників у Twitter.
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Динамо нібито вже навіть розпочало переговори з лондонським клубом. Чинний контракт Ярмоленка з Вест Хемом розрахований до літа 2022 року, ціна за Transfermarkt – 5 млн євро. У поточному сезоні вінгер страждає від травм, тому відіграв лише 830 хвилин, відзначився 3 голами та 4 асистами.
Нагадаємо, Ярмоленко перебував у структурі Динамо 10 років (2007-2017). За "біло-синіх" він відіграв 340 матчів (137 голів та 90 асистів), а потім перейшов до Борусії Д за 25 млн євро.
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