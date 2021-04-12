Київський клуб хоче повернути вінгера Вест Хема Андрія Ярмоленка, повідомив інсайдер Педру Алмейда. Цю інформацію відразу підхопив паблік West Ham News, який має 60 тисяч підписників у Twitter.

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Динамо нібито вже навіть розпочало переговори з лондонським клубом. Чинний контракт Ярмоленка з Вест Хемом розрахований до літа 2022 року, ціна за Transfermarkt – 5 млн євро. У поточному сезоні вінгер страждає від травм, тому відіграв лише 830 хвилин, відзначився 3 голами та 4 асистами.

Нагадаємо, Ярмоленко перебував у структурі Динамо 10 років (2007-2017). За "біло-синіх" він відіграв 340 матчів (137 голів та 90 асистів), а потім перейшов до Борусії Д за 25 млн євро.

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