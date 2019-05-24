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Динамо хочет получить за Цыганкова не менее 25-30 млн евро, – СМИ

24 мая 10:34 226 Читати українською
Динамо хочет получить за Цыганкова не менее 25-30 млн евро, – СМИ
Виктор Цыганков / фото: ФК Динамо

Киевское Динамо определилось с ценой на вингера Виктора Цыганкова.

Динамо оценило украинского вингера Виктора Цыганкова в 25-30 млн евро, передает areanapoli.it.

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Наполи готов удовлетворить финансовые запросы украинца по зарплате, но пока неизвестно, сделает ли улучшенное предложение по футболисту, учитывая запросы киевлян.

Источник отмечает, что Цыганков привлек внимание неаполитанцев еще во времена Маурицио Сарри, когда его команда встречалась с Динамо в Лиге чемпионов.

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