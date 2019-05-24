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Динамо хоче отримати за Циганкова не менше 25-30 млн євро, – ЗМІ

10:27 1742 Читать на русском
Динамо хоче отримати за Циганкова не менше 25-30 млн євро, – ЗМІ
Віктор Циганков / фото: ФК Динамо

Київське Динамо визначилось з ціною на вінгера Віктора Циганкова.

Динамо оцінило українського вінгера Віктора Циганкова у 25-30 млн євро, передає areanapoli.it.

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Наполі готовий задовольнити фінансові запити українця по зарплаті, але поки невідомо, чи зробить покращену пропозицію щодо гравця, враховуючи побажання киян.

Джерело зазначає, що Циганков привернув увагу неаполітанців ще за часів Мауріціо Саррі, коли його команда зустрічалася з Динамо в Лізі чемпіонів.

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Теги
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