Динамо хоче отримати за Циганкова не менше 25-30 млн євро, – ЗМІ

Київське Динамо визначилось з ціною на вінгера Віктора Циганкова.

Динамо оцінило українського вінгера Віктора Циганкова у 25-30 млн євро, передає areanapoli.it.

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Наполі готовий задовольнити фінансові запити українця по зарплаті, але поки невідомо, чи зробить покращену пропозицію щодо гравця, враховуючи побажання киян.

Джерело зазначає, що Циганков привернув увагу неаполітанців ще за часів Мауріціо Саррі, коли його команда зустрічалася з Динамо в Лізі чемпіонів.

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