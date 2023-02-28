Динамо має намір повернути венесуельського нападника Еріка Раміреса, який наразі виступає за братиславський Слован на правах оренди. Про це інформує ТаТоТаке.

Динамо відправило свій 5-мільйонний трансфер в чергову оренду

Оренда гравця оформлена до 1 березня включно, але київський клуб робить усе від себе залежне, щоб розірвати цю угоду.

Слован орендував Раміреса влітку 2022 року на більшу частину сезону. За цей час Рамірес зіграв за команду 28 матчів і забив 6 м'ячів. Він не грає з листопада через конфлікт із головним тренером Володимиром Вайссом.

Слован посідає 2 місце в чемпіонаті Словаччини.

Контракт Раміреса з Динамо закінчується влітку 2026 року.