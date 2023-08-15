Киевское Динамо все еще может удивить до закрытия трансферного окна.

Украинский гранд готов заплатить 10 млн евро за 23-летнего центрального полузащитника Бителло из Гремио, утверждает Вolavip.

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Бразильский клуб вынужден продавать важного игрока, чтобы решить свои финансовые вопросы. Сам Бителло сразу отверг вариант с Киевом, однако понимает, что придется идти на уступки, если Динамо и Гремио договорятся. Возможен сценарий, при котором бразилец присоединится к "бело-синим" только в 2024 году.

Бителло отыграл за первую команду Гремио 89 матчей, в которых оформил 17 голов и 7 ассистов. Интерес к хавбеку приписывали также лондонскому Арсеналу.

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