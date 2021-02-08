"Бело-синие" планируют оформить еще один трансфер перед началом второй части сезона.

Центральный защитник румынского Виторула Вирджил Гице в ближайшее время может перейти в киевское Динамо, сообщает издание Prosport.

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О переходе 22-летнего футболиста было договорено еще осенью прошлого года. Тогда, на матче молодежных сборных Украины и Румынии президент Динамо Игорь Суркис и владелец Виторула Георге Хаджи достигли согласия относительно будущего трансфера. В переходе Гице лично заинтересован Мирча Луческу. Киевляне готовы удовлетворить запросы руководства румынского клуба и выложить за Вирджила 1 млн евро.

По информации издания, на данный момент клубы ведут между собой переговоры по завершению трансфера.

Напомним, Гице – воспитанник Виторула. В текущем сезоне провел за свою команду 14 матчей, результативными действиями не отличался. В составе молодежной сборной Румынии, где Вирджил выполняет фукции капитана, сыграл 9 матчей и забил 1 гол. Transfermarkt оценивает игрока в 1,3 млн евро.

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