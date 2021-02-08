"Біло-сині" планують оформити ще один трансфер перед початком другої частини сезону.

Центральний захисник румунського Віторула Вірджіл Гіце найближчим часом може перейти в київське Динамо, повідомляє видання Prosport.

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Про перехід 22-річного футболіста було домовлено ще восени минулого року. Тоді, на матчі молодіжних збірних України та Румунії президент Динамо Ігор Суркіс та власник Віторула Георге Хаджі досягли згоди щодо майбутнього трансферу. У переході Гіце особисто зацікавлений Мірча Луческу. Кияни готові задовольнити запити керівництва румунського клубу і викласти за Вірджіла 1 мільйон євро.

За інформацією видання, на даний момент клуби ведуть між собою переговори щодо завершення трансферу.

Нагадаємо, Гіце – вихованець Віторула. У поточному сезоні провів за свою команду 14 матчів, результативними діями не відзначався. У складі молодіжної збірної Румунії, де Вірджил виконує фукції капітана, зіграв 9 поєдинків і забив 1 гол. Transfermarkt оцінює гравця у 1,3 млн євро.

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