Бразильский защитник Динамо Сидклей поделился впечатлениями от возвращения в киевский клуб после аренды и от работы под руководством Мирчи Луческу.

"Я очень рад вернуться к тренировочному процессу и к работе в Динамо. С нетерпением ожидаю возобновления чемпионата.

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У Мирчи Луческу большой опыт, он требователен, и мы должны выполнять все, о чем он просит. Мне очень нравится работать под его руководством, я могу многому научиться.

Смогу ли я "выстрелить" под руководством Луческу, как это произошло с большинством бразильцев, которых он тренировал, и переехать в топ-чемпионат? Все игроки относятся к Луческу с огромным уважением, ведь у него богатейший тренерский опыт – не только в Украине, но и в других странах. Сегодня я счастлив находиться в Динамо, мы выполнили хорошую работу. А что касается будущего – посмотрим, что будет дальше", – цитирует Сидклея официальный сайт Динамо.

Напомним, прошлый год 27-летний бразилец провел в Коринтиансе на правах аренды. Действующий контракт Сидклея с Динамо рассчитан до лета 2023-го.

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