Динамо на своей странице в Facebook сообщило, что одно из подразделений ВСУ получило финансовую поддержку от клуба. Украинские воины отблагодарили "бело-синих" фотографией с флагом, на который нанесена эмблема киевского гранда.

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"Динамо благодарит Вооруженные силы Украины за героизм и силу духа, в свою очередь клуб продолжит финансировать гуманитарные программы и оказывать всяческую помощь ВСУ", – говорится в сообщении.

Добавим, что это не первый случай помощи ВСУ со стороны Динамо – клуб финансово поддержал ряд больниц и детских домов. Футболисты клуба создали отдельный фонд помощи ВСУ, а также игроки оказывают точечную поддержку нашим вооруженным силам, покупая бронежилеты, каски, автомобили и так далее.

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