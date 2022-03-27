Динамо провело матч против детей Галича – малышам удалось то, что не получилось у сборной Испании
Киевское Динамо продолжает поддерживать украинский народ после переезда на запад Украины.
Игроки Динамо провели небольшую экскурсию по городу Галич, чтобы встретиться с местными жителями, а кульминацией стал товарищеский поединок с детьми на центральном стадионе города, сообщает официальный сайт клуба.
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Делегация "бело-синих" приобрела подарки и сладости юным соперникам (которых собралось более 40). "Мы играли против лучших команд мира, но этот матч запомнится больше всего!" – отметил один из футболистов киевлян.
Со своей миссией – подарить положительные эмоции – игроки Динамо справились с отличием. В частности, одному из детей, 6-летнему Саше, удалось то, что не смогла осуществить сборная Испании: "Папа, испанцы не смогли забить Жори Бущану, а у меня это получилось!"
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