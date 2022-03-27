Київське Динамо продовжує надавати допомогу українській армії, яка захищає наші території від російських окупантів.

Динамо на своїй сторінці у Facebook повідомило, що один із підрозділів ЗСУ отримав фінансову підтримку від клубу. Українські воїни віддячили "біло-синім" світлиною з прапором, на якому нанесена емблема київського гранда.

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"Динамо дякує Збройним силам України за героїзм та силу духу. Своєю чергою клуб продовжить фінансувати гуманітарні програми та надавати усіляку допомогу ЗСУ", – йдеться у дописі.

Додамо, що це не перший випадок допомоги для ЗСУ з боку Динамо – клуб фінансово підтримав низку лікарень та дитячих будинків. Футболісти клубу створили окремий фонд допомоги ЗСУ, а також гравці надають точкову підтримку нашим збройним силам, купуючи бронежилети, каски, автомобілі тощо.

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