"Это очень талантливый футболист, который хорошо показал себя на уровне U-19 и был близок первой команде Динамо. Но сейчас он использовал правило ФИФА не возвращаться в клуб из-за военных действий в Украине.

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Диалло имеет возможность играть год в другой команде и попробовать себя реализовать. Если он проявит себя, может быть, его захотят выкупить. Во всяком случае, через год Самба обязан вернуться в Динамо. То есть бесплатно он не уйдет.

Сейчас он не хочет возвращаться в Украину. Диалло ранее подписал контракт с киевлянами на пять лет. Поэтому спешить некуда. А то, что пишут о том, что Ман Сити или Бавария готовы заплатить за Диалло какие-то сумасшедшие деньги... Серьезного предложения пока нет. Это все раскручивают агенты", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, в прошлом сезоне Диалло ярко проявил себя в Юношеской лиге УЕФА, забив 5 голов в 8 матчах.

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