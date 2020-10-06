Еще несколько футболистов получат шанс заявить о себе в киевской команде.

Как сообщалось ранее, Динамо официально объявило о трансфере бразильского вингера Клейтона да Силвы и внесло его в заявку на УПЛ. Однако, не только он получил шанс сыграть в чемпионате Украины в текущем сезоне.

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Киевляне для участия в украинской Премьер-лиге заявили еще пятерых футболистов, среди которых: полузащитник Денис Гармаш, нападающий Роман Мыхайлив, защитники Валентин Пасечник и Василий Танчак и защитник Владимир Матусевич.

Интересно, что последние четверо, которые вошли в список Б, – представители Львова. Именно в составе "сине-золотых" они начинали этот сезон. К слову, Гармаш будет выступать за Динамо под номером 19.

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