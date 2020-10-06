Ще кілька футболістів отримають шанс заявити про себе у київській команді.

Як повідомлялось раніше, Динамо офіційно оголосило про трансфер бразильського вінгера Клейтона да Сілви і внесло його до заявки на УПЛ. Однак, не лише він отримав шанс зіграти у чемпіонаті України у поточному сезоні.

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Кияни для участі в українській Прем'єр-лізі заявили ще п'ятьох футболістів, серед яких: півзахисник Денис Гармаш, нападник Роман Михайлів, захисники Валентин Пасічник та Василь Танчак і захисник Володимир Матусевич.

Цікаво, що останні четверо, які увійшли до списку Б, – представники Львова. Саме у складі "синьо-золотих" вони розпочинали цей сезон. До слова, Гармаш виступатиме за Динамо під номером 19.

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