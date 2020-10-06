Сага с переходом бразильца в команду Мирчи Луческу подошла к своему завершению.

Бразильский вингер Клейтон да Силва все-таки будет выступать в чемпионате Украины, сообщает официальный сайт УПЛ.

Клейтон продолжает тренироваться на базе Динамо – СМИ ранее "похоронили" трансфер бразильца

Киевское Динамо внесло своего новобранца в заявку на участие в украинской Премьер-лиге. 24-летний футболист будет выступать за "бело-синих" в футболке под номером 27. Официальный сайт клуба подтвердил переход атакующего хавбека, который может сыграть и на позиции форварда.

Напомним, Клейтон несколько недель находился в Украине, тренировался с киевлянами и уже даже прошел медосмотр для Динамо. Официально игрок стал футболистом вице-чемпиона Украины 6 октября.

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