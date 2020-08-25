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Динамо дозаявило Кравца

13:40 - Читати українською
Динамо дозаявило Кравца
Артем Кравец / Фото из открытых источников

"Бело-синие" официально внесли Артема Кравца в заявку на новый сезон чемпионата Украины.

Динамо дозаявило на сезон-2020/21 форварда сборной Украины Артема Кравца, сообщает официальный сайт украинской Премьер-лиги.

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Украинский нападающий включен в список А и будет выступать за киевский клуб под номером 21.

Напомним, 31-летний футболист присоединился к Динамо 20 августа на правах свободного агента, подписав контракт сроком на 2 года с опцией продления. Последним клубом Артема был турецкий Кайсериспор. Кроме вышеупомянутых команд он успел поиграть за киевский Арсенал, немецкий Штутгарт и испанскую Гранаду.

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