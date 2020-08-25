toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ШАХТАР - ДИНАМО ПСЖ - БАВАРІЯ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Динамо дозаявило Кравця

13:40 - Читать на русском
Динамо дозаявило Кравця
Артем Кравець / Фото з відкритих джерел

"Біло-сині" офіційно внесли Артема Кравця в заявку на новий сезон чемпіонату України.

Динамо дозаявило на сезон-2020/21 форварда збірної України Артема Кравця, повідомляє офіційний сайт української Прем'єр-ліги.

Суркіс озвучив сенс підписання Кравця

Український нападник включений до списку А і виступатиме за київський клуб під номером 21.

Нагадаємо, 31-річний футболіст приєднався до Динамо 20 серпня на правах вільного агента, підписавши контракт терміном на 2 роки з опцією продовження. Останнім клубом Артема був турецький Кайсеріспор. Окрім вищезгаданих команд він встиг пограти за київський Арсенал, німецький Штутгарт та іспанську Гранаду.

"Луческу підтримав Шапаренка та Супрягу": що відбувається у Динамо і чому у Скрипника – дуже скрутна ситуація

blog_ava
"Луческу підтримав Шапаренка та Супрягу": що відбувається у Динамо і чому у Скрипника – дуже скрутна ситуація
13:00
9862
Теги
Динамо Динамо УПЛ Артем Артем Кравець
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
58
хв
Шахтар
21:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?