Динамо дозаявило Кравця

"Біло-сині" офіційно внесли Артема Кравця в заявку на новий сезон чемпіонату України.

Динамо дозаявило на сезон-2020/21 форварда збірної України Артема Кравця, повідомляє офіційний сайт української Прем'єр-ліги.

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Український нападник включений до списку А і виступатиме за київський клуб під номером 21.

Нагадаємо, 31-річний футболіст приєднався до Динамо 20 серпня на правах вільного агента, підписавши контракт терміном на 2 роки з опцією продовження. Останнім клубом Артема був турецький Кайсеріспор. Окрім вищезгаданих команд він встиг пограти за київський Арсенал, німецький Штутгарт та іспанську Гранаду.

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