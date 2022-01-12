"Біло-сині" зустрінуться із сербською Інджиєю на другому зимовому зборі в Туреччині, повідомляє Telegram-канал Динамо Киев Inside.

Динамо обрало спаринг-партнерів на зборах – "дербі" з Шахтарем та одноклубники з Грузії

Зазначається, що наразі сторони досягнули попередньої домовленості. Деталі зустрічі (дата та час проведення поєдинку) стануть відомі пізніше, коли клуби завершать переговори. Додамо, що Інджия є лідером Першої ліги чемпіонату Сербії – другого за силою дивізіону.

Раніше повідомлялось, що "біло-сині" проведуть 4 спаринги під час зборів у Іспанії. Серед суперників – БАТЕ, Динамо Тбілісі, Кайрат та Шахтар Караганди.

Шевченко з нервами повертається на Сан-Сіро, Ель Класіко в Азії, Клоппа підозрюють в брехні – анонс кубкового мідвіку