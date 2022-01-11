Киевское Динамо уже имеет список команд, с которыми планирует провести контрольные поединки на зимних сборах.

"Бело-синие" точно проведут спарринги с белорусским БАТЭ и Динамо Тбилиси, сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside.

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Также планируются поединки против представителей Казахстана – Кайрата и Шахтера Караганды. Точный график проведения спаррингов пока неизвестен. Сообщалось о возможном контрольном матче с болгарским Левски.

Добавим, что 17 января Динамо отправится на первый сбор на юго-восток Испании в провинцию Аликанте, где пробудет до 27 числа и проведет 5 контрольных поединков. Полный список спарринг-партнеров будет опубликован после окончательного согласования и утверждения.

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