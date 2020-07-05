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"Динамо должно перевернуть эту страницу и двигаться дальше": Де Пена озвучил ближайшие задачи команды

5 июля 09:46 - Читати українською
"Динамо должно перевернуть эту страницу и двигаться дальше": Де Пена озвучил ближайшие задачи команды
Карлос Де Пена (слева) / ФК Шахтер

Полузащитник Динамо Карлос Де Пена, который выйдя на замену сумел отличиться в воротах Шахтера, поделился эмоциями от Классического.

51’ Беньямин Вербич
67’ Карлос Де Пена
90+2’ Йосип Пиварич
 
Тарас Степаненко 31’
Евгений Коноплянка 39’
Алан Патрик 72’
31’ Тарас Степаненко
39’ Евгений Коноплянка
51’ Беньямин Вербич
67’ Карлос Де Пена
72’ Алан Патрик
90+2’ Йосип Пиварич

"В нашем исполнении получилось два разных тайма. До перерыва Шахтер играл лучше нас и забил два мяча. А на вторую половину встречи мы вышли с другим настроением, действовали лучше и смогли сравнять счет. Затем соперник отличился еще раз, что стало для нас разочарованием, ведь мы потеряли три очка. Мы расстроены, поскольку сегодня могли добыть минимум одно очко, а в результате проиграли.

Динамо – Шахтер – 2:3 – видео голов и обзор матча

Шахтер – сильный оппонент, и сегодня они играли лучше нас. Мы выбили их из Кубка, и теперь будем играть в финале соревнований. Но для нас важно их побеждать в каждом "дерби" или, по крайней мере, зарабатывать какие-то очки. До этого дня "горняки" победили в трех встречах с нами в этом сезоне, и это неприятно для нас. Но впереди еще три матча в чемпионате, мы должны победить во всех из них, завершить чемпионат на втором месте и, конечно, выиграть Кубок.

Я счастлив, что удалось забить, но, конечно, не доволен, поскольку мы проиграли. Командные победы для меня гораздо важнее, чем собственные достижения. Было бы лучше, если бы мы победили и у всей команды настроение было бы лучше, но мы должны перевернуть эту страницу и двигаться дальше. Уже завтра мы будем думать о Ворскле, с которой нас ждет тяжелая игра, и мы должны сделать все возможное, чтобы выиграть Кубок Украины. А потом подумаем о следующем поединке в чемпионате с Александрией", – цитирует Де Пену официальный сайт Динамо.

Напомним, в матче 29-го тура Динамо на своем поле уступило Шахтеру со счетом 2:3. Один из голов забил уругвайский легионер киевлян Карлос Де Пена, сравняв счет в матче.

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