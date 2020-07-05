"Динамо має перегорнути цю сторінку і рухатися далі": Де Пена озвучив найближчі завдання команди

Півзахисник Динамо Карлос де Пена, який вийшовши на заміну зумів відзначитись у воротах Шахтаря, поділився емоціями від Класичного.

"У нашому виконанні вийшло два різних тайми. До перерви Шахтар грав краще за нас і забив два м’ячі. А на другу половину зустрічі ми вийшли з іншим настроєм, діяли краще і змогли зрівняти рахунок. Потім суперник відзначився ще раз, що стало для нас розчаруванням, адже ми втратили три очки. Ми засмучені, оскільки сьогодні мали здобути щонайменше одне очко, а натомість програли.

Динамо – Шахтар – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Шахтар – сильний опонент, і сьогодні вони грали краще за нас. Ми вибили їх із Кубка, і тепер гратимемо у фіналі змагань. Але для нас важливо їх перемагати у кожному "дербі" або, принаймні, здобувати якісь очки. До сьогодні "гірники" перемогли у трьох зустрічах із нами цього сезону, і це неприємно для нас. Але попереду ще три матчі в чемпіонаті, ми маємо перемогти в усіх із них, завершити чемпіонат на другому місці та, звісно, виграти Кубок.

Я щасливий, що вдалося забити, але, звісно, не задоволений, оскільки ми програли. Командні перемоги для мене набагато важливіші, ніж власні досягнення. Було б краще, якби ми перемогли і в усієї команди настрій був би кращий, але ми маємо перегорнути цю сторінку та рухатися далі. Уже завтра ми думатимемо про Ворсклу, з якою на нас чекає важка гра, і ми маємо зробити все можливе, щоб виграти Кубок України. А потім подумаємо про наступний поєдинок у чемпіонаті з Олександрією", – цитує Де Пену офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, у матчі 29-го туру Динамо на власному полі поступилось Шахтарю з рахунком 2:3. Один з голів забив уругвайський легіонер киян Карлос Де Пена, зрівнявши рахунок у матчі.

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