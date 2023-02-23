Товарищеский матч

Динамо – Ауда – 3:0

Голы: Кабаев, 54, Караваев, 57, Ванат, 66

Состав Динамо: Нещерет (Моргун, 80) – Дубинчак (Вивчаренко, 46), Попов (Сирота, 60), Дячук (Бурда, 67), Караваев (Гусев, 80) – Сидорчук, Андриевский (Царенко), Гармаш – Волошин (Бенито, 67), Ванат, Пэррис (Кабаев, 46)

Очевидно, Мирча Луческу на зимних сборах решил провести вполне полноценную половину регулярного сезона. Матч против Ауды стал уже 13-м! В то же время латвийцы проверяют свои силы на фоне клубов УПЛ – киевляне стали уже третьим соперником из Украины. Ранее они потерпели сокрушительное поражение от СК Днепр-1 (1:5) и расписали ничью с Минаем.

Сегодня Ауда пыталась начать более агрессивно, но киевляне быстро дали отпор. Перрис доставил мяч в штрафную соперника, а там Сидорчук и Ванат вывели на удар Андриевского – получилось мощно, но немного неточно (рядом с дальней штангой). Вскоре тот же Перрис сумел отправить мяч в сетку, но перед ударом Кахима Ванат нарушил правила в атаке. Следовательно, гол не засчитали.

Во второй половине тайма активнее была уже Ауда, но команде не хватало мастерства, чтобы пройти оборону киевлян. Пришлось делать ставку на стандарты и ждать ошибок от соперника. Именно так и появлялись шансы. После углового латвийцы чуть не открыли счет – мяч просвистел над перекладиной. Карамоко мог наказывать за ошибку Сидорчука, но Нещерет спас своего капитана.

После перерыва Луческу не стал ничего кардинально менять, выпустив всего трех новых игроков. Один из них открыл счет. Кабаев помчался в рейд от центрального круга, по пути обыгрался с Волошиным, и с линии штрафной пробил кипера Ауды. Буквально через 2 минуты Динамо забило снова. Караваев воспользовался скидкой Гармаша. Сам Денис мог оформить разгром, но не смог переиграть голкипера. Однако украинец не остановился и организовал еще один гол. Классным пасом нашел Ваната, тот на линии штрафной разобрался с двумя защитниками и сделал счет 3:0.

Очень старался оправдать свое появление на поле Бенито. Нигериец и пенальти у арбитра выпрашивал, и имел хороший момент с игры. Но больше голов не было. Динамо спокойно довело дело до победы, прервав серию из двух ничьих подряд.

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