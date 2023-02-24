"Під час переговорів з Аудою ми дізналися, що за латвійців грає нападник із країни 404 – Станіслав Крапухін. Зрозуміло, допустити, щоб громадянин країни-агресорки вийшов на одне поле з київським Динамо, наш клуб не міг.

Динамо – Ауда – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Латвійська сторона одразу запевнила, що росіянин особисто попросився залишитись у Латвії через небажання повертатися на росію. Кажуть навіть, що він нібито вважає свою країну агресором. Але публічних заяв із цього приводу він не робив, тому Динамо попросило, щоб ця людина не була присутня у заявці на матч. Ауда відразу ж погодилася виконати наше прохання, за що їй величезна подяка!

Ця і лише ця версія є правдивою. Сам Крапухін не просив свій клуб не включати його до заявки на матч, як пишуть деякі наші ЗМІ. Це деталь, але вона важлива. Окремий респект фінському тренеру Ауди Сімо Валакарі, який після виконання гімну Україну сказав "Слава Україні!" – написав Шахов-молодший на своїй сторінці в Instagram.

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